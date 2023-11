Luego de anotar una canasta en el tercer cuarto, Joel Embiid celebró con un movimiento típico de la WWE, pero a la oficina del comisionado de la NBA no le gustó este gesto, considerándolo obsceno y multando al jugador con 35,000 dólares. (Seguir leyendo…)

Chequea lo que hizo el tipo (video):

Joel Embiid got fined for the DX chop.

DX still getting people in trouble after all of the years.

