Mira el primer tráiler de ‘El Reino del Planeta de los Simios’

El legado de César se expande en “El planeta de los simios: nuevo reino”: tráiler y fecha de estreno.

La nueva entrega de la saga, dirigida por Wes Ball, se estrenará en 2024, seis años después de la última película de la serie, El planeta de los simios: la guerra (War for the Planet of the Apes). De acuerdo con reporte de Variety, el nuevo largometraje se situará varios años después de los eventos de dicho film dirigido por Matt Reeves, quien estuvo también a cargo de la primera secuela El planeta de los simios: confrontación (El planeta de los simios: confrontación). (Seguir leyendo…)