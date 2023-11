La suma por la que subastarán unos manuscritos de David Bowie

Se subastará una hoja manuscrita de David Bowie con las letras de dos canciones de su aclamado álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars lanzado en 1972. El papel con las letras se subastará a través de Omega Auctions en Newton-le-Willows, Merseyside con un valor inicial de £100,000 libras esterlinas (US$123,750.00 dólares). (Seguir leyendo…)