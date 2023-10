Bochinche por la nueva jeva de Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio vuelve a ser criticado por la edad de su actual novia, la modelo Vittoria Ceretti, de 25 años.

La estrella de Killers of the Flower Moon, de 48 años, es bien conocida por preferir mujeres entre 20 y 20 años y eso no ha cambiado a medida que se acerca a los 50.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vittoria Ceretti (@vittoria)

En un foro de Reddit, los usuarios comenzaron a burlarse de Leo cuando se dieron cuenta de que Vittoria aún no había nacido cuando Titanic llegó a los cines en 1997.

Vittoria, que se puso manos a la obra con Leo en una fiesta de Halloween durante el fin de semana, nació en junio de 1998, lo que llevó a un usuario a bromear: «¿Ya tiene 25 años?». Así que tal vez le queden ocho meses más de relación”.

Otro usuario escribió: «Bueno, sí, no, el Titanic fue lanzado en 1912», mientras que un tercero se puso un poco sarcástico y escribió: «Bueno, Leo aún no había nacido cuando el Titanic se hundió, por lo que ambos se perdieron». la versión anterior de la historia.

Titanic impulsó a DiCaprio y su coprotagonista Kate Winslet al estrellato internacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vittoria Ceretti (@vittoria)

La última novia importante de Leo fue Daisy Jones y la estrella de Six Camila Morrone, de 26 años. Se separaron en 2022 después de cinco años de noviazgo.

Camila tenía apenas 20 años cuando empezaron a salir. Se separaron semanas después de que ella cumpliera 25 años.

El actor de El lobo de Wall Street salió con la modelo israelí Bar Refaeli desde 2005, cuando tenía 20 años, hasta 2009.

También empezó a salir con Gisele Bündchen en 1999, cuando ella tenía 19 años. Se separaron en 2005.

Durante el fin de semana, el ganador del Premio de la Academia fue visto con su novia en una fiesta de Halloween en Los Ángeles.

En el evento, la pareja salió un rato, momento en el que Ceretti deslizó sus manos por la parte trasera de sus pantalones cortos y lo agarró por el trasero.

El protagonista del Titanic y la modelo bajaron la temperatura «una vez que se dieron cuenta de que estaban siendo observados» y fotografiados, dijeron testigos al medio, y «volvieron a entrar casi de inmediato».

Artículo completo en Daily Mail.