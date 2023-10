Trump teme ser envenenado con cachú

El expresidente Donald Trump teme tanto ser envenenado que prefiere que le sirvan botellas individuales de ketchup Heinz junto con sus comidas, reveló su exasesor Cassidy Hutchinson.

Hutchinson apareció el miércoles en Jimmy Kimmel Live y el comediante le preguntó con qué frecuencia Trump arrojaba ketchup a la pared.

La ex asistente del Jefe de Gabinete, Mark Meadows, había divulgado en su testimonio ante el comité selecto de la Cámara de Representantes el 6 de enero del año pasado que el presidente había arrojado su almuerzo a la pared después de que el entonces Fiscal General Bill Barr dijera a Associated Press que no había evidencia de una votación generalizada. fraude en las elecciones de 2020, como había afirmado Trump.

Hutchinson, que publicó sus memorias, Enough, se ofreció como voluntario para hablar con Kimmel antes de responder a su pregunta de que Trump tiene un «miedo muy potente a ser envenenado».

«Él usa y prefiere las pequeñas botellas de vidrio de ketchup Heinz porque le gusta escuchar a su valet, o a quien le esté sirviendo la comida, le gusta escuchar el ‘pop'», dijo.

Kimmel bromeó diciendo que pensaba que Trump prefería las botellas pequeñas «porque sus manos eran muy pequeñas» y se preguntó si el miedo del expresidente a ser envenenado provenía de «todas las ex esposas».

¿O fue Rusia? No lo sé», bromeó Hutchinson.

Hutchinson luego reveló que Trump tiraba su comida con bastante frecuencia.

‘A veces sucedía una o dos veces por semana, a veces más, había una semana de calma, pero luego había malas noticias. Pero no se trataba sólo de tirar la comida, los platos y la porcelana a la pared, sino que a veces también se volteaba la mesa», dijo Hutchinson.

Hutchinson fue uno de los testigos estrella durante las audiencias del comité selecto de la Cámara de Representantes del 6 de enero del año pasado, testificando ante el panel en junio.

Dijo a los legisladores que recordaba «escuchar ruido» poco después de que se publicara la entrevista de Barr con la AP y recordó que su jefe, Meadows, fue convocado a la oficina de Trump.

Cuando Meadows regresó, caminó hacia el comedor de la Casa Blanca.

Artículo completo en Daily Mail.