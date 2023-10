¿Qué lo qué con Banreservas en New York?

Por Ana Luisa Arias

Saludos familia, hoy queremos hablarles un poco de la oficina de que abrieron nuestra gente del Banreservas en New York. Hemos recibido muchas preguntas y cometarios de la gente medio perdida con lo que Sí y lo que NO se puede resolver allá, para qué sirve y que se puede hacer en ella.

Lo primero que usted debe saber es que El Banreservas- Banco de todos los dominicanos, inauguró una sucursal de representación en Washington Heights, específicamente en la 2420 Amsterdam Avenue, en la misma esquina de la 181 st y Amsterdam avenue.

Lo siguiente es que esta oficina, como su nombre lo indica, es de representación, dígase que está en territorio americano para representar los intereses de los dominicanos que viven en el extranjero. Está para INFORMAR y ayudarnos a tramitar vainas que necesitamos allá.

Ahora vamos a lo que todos quieren saber:

Que se puede y que no se puede hacer en esa oficina.

1- Servir de conexión entre usted que lo que tiene o quiere es una cuenta personal o empresarial en República Dominicana. En otras palabras, usted puede ir a la oficina, abrir una cuenta en R.D., firmar papeles, solicitar préstamos y usar el servicio electrónico de envío de dinero que se llama «Remesas Banreservas», investigar sobre inversiones, etc.

Dígase que usted puede ir a solicitar información, hacerle 1000 preguntas a la gente que trabaja allá, firmar papeles sin tener que llamar un abogado en R.D. o a la prima para que le revise la cuenta, pedir dinero prestado que se le depositara en su cuenta en la República, etc. (Si quiere saber más, llame a este número, pero no digan que se lo dimos aquí: +332-456-2922)

Vainas que NO le pueden resolver en esta sucursal:

No tienen cajas, ni cajeros, no se pueden sacar pesos, ni dólares, no se pueden llevar pesos, ni dólares, cheques, ni nada de dinero físico.

¿Quiénes pueden ir a solicitar información y abrir productos bancarios? (Cuentas, préstamos y demás vainas) Pues todos los Dominicanos con estatus migratorio y cédula vigente y Extranjeros con interés económico en República Dominicana, gente con cuentas allá.

Si usted tiene alguna otra duda, quiere confirmar cualquier otra cosa y tiene internet en su celular, está cordialmente invitado a pasar por la página web www.banreservas.com/internacional/nueva-york