Las mejores laptops

Remolacha puede ganar una pequeña comisión de las ventas que salgan de esta publicación

KLK familia! ¿Recuerdan cuando las laptops eran el aparato más caro que tenían? (Eso fue destronado por los celulares de alta gama). Pero todavía es ma’mejol trabajar y estudiar desde una laptop. Si estás buscando una nueva de estas vainas, chequea esta lista de Amazon. Seleccionamos las tienen 4 a 5 estrellas y pila de reviews positivos. Dale:

– Apple Laptop MacBook Air 2020 con chip M1: Con pantalla Retina de 13 pulgadas, esta puede ser la mejor opción para salir de esos sobrinos que piden por qué sí, porque no y por si acaso. [Consíguela aquí…] *affiliate link*

– Apple Laptop MacBook Air 2023 con chip M2: Esta es un chin más grande con 15.3 pulgadas y 5 estrellas, es una buena opción para los ahijados que nunca le has regalado na’. [Agárrala aquí…] *affiliate link*

– Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH de 15.6 pulgadas: Si usted es de los que no invierten en Mac o no es fanático, les recomendamos este aparato, con las tres B, buena, bonita y barata. [Dale p’allá…] *affiliate link*

– ASUS Vivobook Go 14 L410 Ultra Thin Laptop, 14 pulgadas:Tan ligera que parece que está a dieta. Con el último procesador Intel® y batería que dura un tro. [Cómprala aquí…] *affiliate link*

– La Acer Aspire 5 A515-56-347N – Laptop delgada, pantalla IPS Full HD de 15.6 pulgadas, un chin-chin más grande, pero igual de bacana. [Mangar aquí…]*affiliate link*

– La HP Laptop ultraligera de 14: Bueno para estudiantes y negocios, Intel Quad-Core N4120, 8 GB de RAM, 192 GB de almacenamiento. Qué dique da la hora de buena. [Llévate una…] *affiliate link*

– HP Stream Laptop, 14″ HD Display: Buena máquina para su precio. No esperes que sea una vaina de gama alta, es muy bueno para el usuario medio. [Dale aquí…]*affiliate link*

🔥 Por si la mosca, chequea la lista completa aquí…

Ya saben, metan mano, no se dejen que les caiga la fecha encima y vayan comprando.

