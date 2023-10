EEUU: Policía mata hombre pasó 16 años preso y era inocente

Estados Unidos.- Se trata de Leonard Cure, quien había sido detenido por exceso de velocidad en una parada de tráfico, pero tras desobedecer órdenes de un agente e intentar liberarse, recibió un disparo y después murió.

La familia de Leonard Cure, de 53 años, vio el video de la cámara de la patrulla y la corporal del agente antes de que la oficina del sheriff del condado de Camden lo publicara en Internet.

Los familiares dijeron que sospechan que Cure se resistió a ser arrestado debido a un trauma psicológico por haber pasado 16 años encarcelado en Florida por a un robo a mano armada que no cometió. (Seguir leyendo…)

Camden County Sheriff’s Office have released video of the shooting of Leonard Cure. Cure was pulled over for speeding over 100mph and reckless driving. After being told he was under arrest, he fights with the officer for several minutes. The officer unsuccessfully attempted to… pic.twitter.com/fhTK5ex0bI

— Dixie (@OSiiNT) October 18, 2023