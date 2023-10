Audio: Drake y Bad Bunny cantando dembow en español

¡La espera terminó! La tan esperada colaboración de Drake y Bad Bunny, “Gfully”, finalmente sale hoy (6 de octubre). “Gfully” es parte del nuevo álbum del rapero canadiense, For All the Dogs.

La pista comienza con un ritmo lento y con mucho bajo, con el rapero canadiense cantando en spanglish. “Soy El Chico desde hace cincuenta años”, declara en un momento. Justo antes del minuto, el ritmo más lento da paso a un dembow de ritmo más rápido, y Drake comienza a soltar sus versos con un estilo caribeño. No pasa mucho tiempo antes de que escuchemos a una mujer hispanohablante preguntar: “¿Usted se cree que quiero que me invierta mi dinero en la 42 donde la gente está bailando dembow?”. Remezcla