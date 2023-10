Lista de vainas prohibidas en la Embajada de los Estados Unidos

República Dominicana.–La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana tiene una lista de objetos con los que usted no puede ingresar. El Centro de Atención de Visas usa la misma lista para prevenir que ciertos objetos sean introducidos al lugar. Tome en cuenta que no tenemos dónde guardarlos.

No se le permitirá ingresar a la Sección Consular con los siguientes artículos:

Celulares, armas de fuego, cuchillos, tijeras, otros objetos punzantes, cámaras, grabadoras de cinta/video, computadoras portátiles, encendedores/fósforos, spray de pimienta (maza), aerosol, radios, alicates, líquidos inflamables, sobres sellados, dispositivos electrónicos, y equipaje de mano.

Si tiene duda sobre su ingreso al recinto consular con algún artículo en particular, (visite esta página web…)

