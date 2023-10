La nueva vaina de El Chaval de la bachata

Chequea el video musical oficial para el tema ‘Contrato de Amantes’, mira:

Santo Domingo.–El Chaval de la Bachata presentó, la noche de este miércoles, su más reciente producción discográfica “Alayah #15”, con la que celebra sus 26 años en la industria musical.

En un encuentro celebrado en Hard Rock Café Santo Domingo, de Blue Mall, el popular bachatero compartió con los representantes de los medios de comunicación el contenido de este álbum, que sale al mercado bajo el sello 829 Music Mundial.

El Chaval informó que el primer corte promocional del álbum se titula «Contrato de Amantes», cuya autoría pertenece al cantautor neoyorquino de origen dominicano, Anthony Santos, también conocido como Romeo Santos.

El tema ya está disponible en todas las plataformas de música digital y se encuentra sonando en las principales estaciones de radio de música tropical de República Dominicana y Estados Unidos.

Este miércoles 25 de octubre, se estrenó el vídeo de «Contrato de Amantes», bajo la producción de Danny del Rosario y rodado en Metro Country Club.

En un Hard Rock Café repleto de periodistas de radio, televisión, prensa escrita y digital, el artista ofreció detalles de cada uno de los temas que componen este nuevo proyecto musical.

«Alayah #15” incluye los siguientes temas:

1. Contrato de Amantes

Autor: Anthony Santos AKA Romeo Santos

2. Se te hizo tarde

Autor: César David Castro “CDK”

3. Acaba con mi vida

Autor: Deyvi Simé

4. Así no

Autor: Miguel “Braho” de la Cruz

5. Te equivocas

Autor: Leccido Antonio González Ventura

6. Esa Mujer (featuring Leonardo Paniagua)

Autor: Linar D Espinal Núñez

7. Locura de tu amor

Autor: Wilson Antonio Espinal

8. Soy

Autor: César David Castro CDK

9. Los años que no viví

Autores: Linar D Espinal Núñez y José Luis Hernández

10. Allá donde tú estás

Autor: Linar D Espinal Núñez

11. Te valió madre

Autor: Linar D Espinal Núñez

12. Soy Culpable

Autor: Linar D Espinal Núñez

13. El diablo se mete

Autor: David Vargas

14. Ojalá que no te duela

Autor: Miguel “Braho” de la Cruz

15. Si la muerte pisa mi huerto

Autor: Joan Manuel Serrat

16. Como sufro

Autor: Herberth Heriberto Basto Dorantes

17. Maldita vida

Autor: José Ernesto Peña

18. Usted

Autor: Leonardo Robles

19. La plata

Autor: Calixto Ochoa

20. Mujer Sin Alma (featuring Luis Miguel Del Amargue)

Autor: César David Castro “CDK”

