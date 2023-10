Derek Jeter desprecia regalo de Big Papi (video)

El Inmortal Salón de la Fama de MLB y ex capitán de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter, recibió múltiples críticas en redes sociales después de despreciar un regalo que le hizo David Ortiz durante el análisis previo al Juego 5 entre Astros y Rangers en el estadio Globe Life Field de Arlington, Texas. (Seguir leyendo…)

*Mira la vaina:

David Ortiz quiso quedar bien con sus compañeros de panel de Fox Sports obsequiando un sobrero texano a cada uno mientras hacían la previa sobre el terreno de juego, sin embargo, el único que despreció el regalo fue Jeter, pues no se lo quiso poner en plena transmisión. El ex campocorto de los Yankees argumentó que no era su estilo, ya que “los neoyorquinos no usan eso”.

Jeter being too cool for a cowboy hat is disappointing. Bro’s bald. You don’t even have the excuse that it’ll mess up your hair. Just put it on for the vibes. pic.twitter.com/mHOg47x7zO

— Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) October 21, 2023