Cap Cana: World of Golf Celebrity Championship

El World of Golf Celebrity Championship está listo para hacer su debut en Cap Cana y sus alrededores este octubre. El torneo de tres días comienza el viernes 6 de octubre con veinte celebridades ansiosas por participar en el famoso campo de golf de Punta Espada. Hoy, el organizador del evento anunció los primeros 11 de los 20 asistentes famosos confirmados. World of Golf anunciará la lista final de celebridades alrededor del 25 de septiembre de 2023.

Las celebridades que hacen su debut en el torneo incluyen:

Don Cheadle – Conocido por «Hotel Rwanda,» «House of Lies,» «Black Monday,» y su interpretación de James Rhodes alias War Machine en las películas de Ironman y Avengers.

David Costabile – Famoso por «Breaking Bad,» «Suits,» «13 Hours,» y su papel revelador de Michael «Wags» Wagner en el éxito de Showtime, «Billions.»

Adrián Beltré – Ex tercera base de béisbol profesional de la República Dominicana, considerado uno de los mejores tercera base de todos los tiempos.

Dean Norris – Conocido por «Under the Dome,» «Estados Unidos de Al,» y su destacado papel como el agente de la DEA Hank Schrader en «Breaking Bad.»

Bruce Greenwood – Famoso por «The Resident,» «Star Trek» de J.J. Abrams, «Trece días,» y la próxima película «Fall of the House of Usher,» que se estrenará en Netflix el 12 de octubre.

Kim Coates – Reconocido por «Prison Break,» «Godless,» «Bad Blood,» «Black Hawk Down,» y su épica interpretación de «Alex Tig» Trager en «Sons of Anarchy.»

Grant Show – Conocido por «Melrose Place,» «Devious Maids,» «Private Practice,» y por interpretar a Blake Carrington en «Dinastía,» que fue el programa #1 en la República Dominicana (Netflix).

Félix «King Felix» Hernández – Ex jugador de béisbol de las Grandes Ligas, All-Star y ganador del Cy Young.

Mike Mills – Bajista y miembro fundador de la banda de rock alternativo R.E.M., y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Dane DeHaan – Chronicle, The Amazing Spiderman 2, Valerian and the City of a Thousand Planets, y más recientemente el éxito de Christopher Nolan Oppenheimer.

Amaury Nolasco – Actor puertorriqueño conocido por sus papeles en Prison Break, Max Payne, Transformers, Deception, y su papel protagónico en Hightown.

«Siempre hay una emoción considerable en torno a estos torneos de celebridades y hay razones para celebrar. Estamos trayendo veinte de los mejores golfistas famosos a la República Dominicana», dijo Troy Hanson, CEO de Worldmedia Sports & Entertainment. «World of Golf Cap Cana promete ser una experiencia memorable para los jugadores, voluntarios, patrocinadores y organizaciones benéficas merecedoras. Un agradecimiento especial a nuestros socios St. Regis The Residences, Cap Cana, American Express, Punta Espada Golf Club y Eden Roc por ayudarnos a hacer de este evento verdaderamente 5 estrellas».

Las marcas interesadas en patrocinios e integraciones de marcas deben ponerse en contacto con Dore Vicioso, CEO de la agencia de marketing deportivo, SPORTER – dore@sporter.do