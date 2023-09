“Sonido de libertad” ya está disponible en República Dominicana

La producción estadounidense “Sound of Freedom” tuvo una función especial encabezada por el ex agente del FBI Tim Ballard

Con una función especial en Caribbean Cinemas Downtown encabezada por el exagente Tim Ballard, el actor dominicano Manny Pérez y la actriz cubana Yessica Borroto, se estrenó en las salas de cine de la República Dominicana la película estadounidense “Sound of Freedom”, conocida en español como “Sonido de Libertad”. (Seguir leyendo…)

Por si no lo has visto, chequea el tráiler de “Sound of Freedom”: