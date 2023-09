La Armada Dominicana y brigadistas de la Defensa Civil, los Bomberos y el Sistema Nacional de Asistencias y Emergencias 911, recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre de las aguas del río Higuamo, provincia San Pedro de Macorís. La identidad del hombre no fue posible por no tener documentos de identidad. El cadáver no presenta signos de violencias visibles. (Seguir leyendo…)