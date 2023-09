Puertos turísticos dominicanos han recibido 1,535,213 cruceristas en lo que va de 2023

República Dominicana.–En los primeros ocho meses del año 2023 visitaron la República Dominicana 1,535,213 de cruceristas por sus diversos puertos turísticos, y el pasado mes de agosto 119,202, informó el Ministerio de Turismo al presentar los resultados de los primeros ocho meses del 2023.

El mes de agosto 2023 registró 114,797 cruceristas únicos, 3,061 vía ferry, en 38 buques, 14 ferries, 14 tipo barcos, 38,212 tripulantes y 41 operaciones.

Puerto Plata recibió 102,096 cruceristas por el puerto Amber Cove 70,793 y por Taíno Bay 31,303.

La Romana recibió 14,045 cruceristas y Santo Domingo 3,061. Amber Cove ocupó la primera posición de las llegadas, seguido por Taíno Bay, La Romana, y Santo Domingo, respectivamente.

