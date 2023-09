TikTok bloquea remix de Natti Natasha y Tokischa; Raphy Pina se riega

A pocos días del junte de las cantantes dominicanas Natti Natasha y Tokischa para el remix del tema “No pare”, el explícito tema ya fue restringido de la aplicación TikTok, por lo que el productor Raphy Pina arremetió contra la red social. “No cantará música infantil por tener un bebé. No se rendirá porque a su esposo lo tengan encerrado. No se rendirá por que la bloqueen de Youtube. No se rendirá porque ahora su tema lo bloqueen de TIKTOK”, escribió Pina, pareja de Natti Natasha. (Seguir leyendo…)