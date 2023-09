Invitación a conocer hallazgos de estudio del inglés en la diáspora dominicana de USA

(clic en foto para ampliar)

República Dominicana.–¿Cómo se investiga el dominio del idioma inglés que tiene la diáspora dominicana en Estados Unidos? ¿Cuál es su relación con el desarrollo, factores sociales y de género? El año pasado Remolacha.net contribuyó con los doctores Maricha Martínez Sosa y Guillem Martí Masana, del Centro de Investigación en Sostenibilidad de Barna Management School, para el desarrollo del estudio: “Dominican Immigration in the United States: Relevance of the English Language”.

El mismo fue presentado originalmente en la Vienna School of Economics en el marco del Congreso Internacional Diversity and Inclusion Across Languages y tuvo el honor de ser incluido como capítulo del libro homónimo publicado por la prestigiosa casa editorial académica Frank & Timme, de Berlín.

HOY martes 12 de septiembre a las 6:30 p.m. en Barna Naco (sin costo) los autores estarán compartiendo los resultados de dicha investigación, conversando y aclarando dudas de los asistentes. Si te interesa, aún estás a tiempo de inscribirte en la lista de invitados: https://sostenibilidad.barna.edu.do/40259/idiomaingles.