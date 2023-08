Turismo destina RD$1,541 millones en promoción de RD en el exterior

República Dominicana es un país que depende de la industria de viajes y turismo. Esta actividad, además de generar divisas y empleos, aportó RD$101,876.2 millones al producto interno bruto durante enero-marzo del 2023.

Para este año, las autoridades del sector proyectan recibir 10 millones de turistas. De hecho, hasta junio del 2023, la llegada de visitantes alcanzó 5,354,126. Si bien este es un escenario prometedor para la nación, ¿cuánto invierte el Ministerio de Turismo (Mitur) en la estrategia publicitaria?

Para 2023, el renglón de publicidad y promoción registra un presupuesto aprobado de RD$2,689.6 millones, de los cuales se ha ejecutado RD$259.4 millones. Es decir, el 9.6%.

Sin embargo, de acuerdo con el informe físico financiero de la entidad estatal, las actividades de promoción turística nacional tienen un presupuesto asignado de RD$363.4 millones para incentivar, fomentar y promocionar el turismo interno, mientras, que RD$1,541.4 millones son destinados a la promoción turística internacional. Este consiste en la participación del país en ferias turísticas, acuerdos de cooperación y participación en eventos nacionales e internacionales.

En tanto, RD$18 millones en asesorías en materias de desarrollo turístico. En 2022 se ejecutó el 51.1% de los RD$1,783.7 millones aprobados, es decir, RD$911.5 millones. Los datos evidencian que entre 2020 y 2021 se redujo un 26.9%, al pasar de RD$2,590.9 millones a RD$1,892.4 millones, debido a los efectos del coronavirus. Pero si se comparan los RD$2,689.6 millones de este año con los RD$2,640.4 millones del 2018 se reporta un incremento de un 1.8%.

El ministro de Turismo, David Collado, resaltó que República Dominicana participó en 40 roadshows en los mercados emisores de turistas como Estados Unidos y Canadá, en la región de América del Sur y Europa.

“Gracias a la promoción con inteligencia y transparencia que estamos haciendo en esta administración, hemos transformamos la manera de promocionar internacionalmente el país al acercarnos a agencias de viajes y usando las redes sociales”, explicó Collado. Esto se evidencia en la firma de 141 acuerdos de cooperación con el sector privado para aumentar la llegada de pasajeros.

Digitalización

El 53.1% de los visitantes que eligieron el país fue por sugerencia de un amigo. En menor cantidad, el 19.6% fue por internet, 15.1% a través de agencias de viajes y 12.2% por otros medios, establece el Banco Central dominicano (BC) en su informe “Encuesta de opinión, actitud y motivación a extranjeros no residentes del 2022”.

No obstante, es necesario utilizar los diferentes medios de comunicación para abarcar un mayor público, como las plataformas digitales. Para el experto en tecnología Fidel Jeldes, el Gobierno debe aprovechar la digitalización para generar mayor conexión con el público dominicano.

Además, sirve de promotor para sectores específicos que contribuyen a captar nuevos clientes y potenciales inversionistas. Jeldes afirma que el uso de las redes sociales son una forma rápida y efectiva de enviar un mensaje a los internautas por el canal oficial del turismo. Considera que la digitalización provee un alcance mayor segmentado por región y público, además de poseer un retorno de publicidad que se evidencia en el aumento de la llegada de pasajeros.

