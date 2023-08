Fecha inclusión de Manny Ramírez al Salón de la Fama de Cleveland

Manny Ramírez tendrá el honor de formar parte del Salón de la Fama de los Guardianes de Cleveland en un ceremonia que ya tiene fecha e invitados de lujo.

Manny Ramírez will be inducted into the Guardians Hall of Fame on August 19th.

Join us the next day at 7:00 PM for an exclusive event featuring a roundtable discussion, moderated by Hammy, and the opportunity to mingle with Manny, Thome, and more!https://t.co/fqYzpnotIR pic.twitter.com/UAD545Hzw1

