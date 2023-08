Productores de reality evitaron una posible violación sexual en vivo

Un miembro del reality show estadounidense Below Deck Down Under, fue expulsado después de meterse encuero en la cama de una de las concursantes, que se encontraba inconsciente. El capitán de ese yate donde se realiza el programa y miembros de producción tuvieron que intervenir y sacar del camarote a Luke Jones por “comportamiento inapropiado”. (Seguir leyendo…)