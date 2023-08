‘El locoviejismo en tiempos de ciclón nos cuesta caro’

⬆️(clic en foto pa’ ver el video)

Altagracia Salazar

Colombo propone hoy que a los avisos del COE se le sume una coletilla final que diga: allá usted si se jode por no obedecer esta disposición y entre paréntesis y después no se queje.

Ayer se declaró alerta epidemiológica y la explicación de la alerta que ofrece el ministerio de salud pública no puede ser más técnica: porque las inundaciones y las aguas enlodadas son excelentes vectores para una serie de enfermedades graves. El mejor ejemplo es la leptospira que se transmite por compartir orina y o excrementos de ratas.

Una se da cuenta que está en el tercer mundo porque está la expectativa de los evacuaciones, forzados o no, ante las inundaciones y por la gente que aprovecha las inundaciones para sumergirse en ríos de agua sucia. Ese deporte lo pagaremos los ciudadanos porque el gasto en salud se hace con dinero público y el dinero público sale de nuestros bolsillos.

Yo recuerdo en los años 80 yo de voluntaria en una comunidad de Monte Plata que todavía se inunda por las crecidas del rio Ozama que para evacuar a una señora hubo que montar una vieja nevera en una canoa. La nevera era su único bien y evidentemente que para ella era mas importante que su vida.

Hoy lamentamos la muerte de dos personas que ya por temas de salud mental ya por creer en su propia suerte, se enfrentaron a una cañada desbordada.

La autoridad recuperará hoy los servicios eléctricos y estamos tan acostumbrados a un servicio de agua intermitente que los usuarios de los acueductos afectados se las ingeniarán para sus actividades.

Lo que debe entender una parte de la población es que el fenómeno que pasó se extiende en el tiempo y que la normalización anunciada para la mañana de hoy significa un alto gasto no solo para el estado sino para el sector privado.

El que tiró basura a la calle para que le llegue a otro se quejará hoy de la falta de funcionamiento de los imbornales pero no calcula de donde sale el dinero para su mantenimiento.

Quienes fueron a playas y hasta quienes intentaron surfear que no son gente de escasos recursos, arriesgaron la vida de otros.

Lastima que la propuesta de Colombo no se pueda ejecutar porque no solo se j… quien no atiende sino quien intenta hacerle entender.