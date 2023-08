Marileidy Paulino: “Mis lágrimas provienen desde la raíz del corazón”

Marileidy Paulino

Cuando una persona deportista o no deportista llora al obtener un premio, sabían que sus lágrimas no solo son de felicidad, también son unas lágrimas que proviene desde la raíz del corazón, por todo esos momentos que ha trabajado día tras día, aún sabiendo que mientras recorría su camino todo no le iba hacer fácil.

Aceptar muchas cosas negativas que te digan que no puedes, dar el 100% tuyo y los resultados no salir como esperabas pero sin tirar la toalla, es como si fuera una persona agonizante que aún sabiendo que está muriendo lentamente sigue luchando, y podemos decir que fuera un juego de guerra donde muchos soldados van a la batalla pero no todo sobreviven.

Que tus pensamientos te engañen y te digan que allí no puedes conseguir nada, solo porque el tiempo que tú quieres no es el tiempo que Dios tiene para ti.

Que la mente juegue un papel dentro de ti cuando te duele un dedo y te ponga a pensar que todo se debe tirar a la basura solo porque algo te da una pequeña señal. El mundo no se trata de dejar todo, debemos de mirar atrás para vernos a nosotros mismo de cómo nos hemos esforzado para llegar a obtener algo, debemos cerrar nuestros oídos a las cosas negativas, debemos centrarnos en nosotros y transformar las cosas en un solo ángulo, debemos saber el tiempo que invierten las personas positivas en nosotros.

Cuando te encuentres allí solo, sin nada, sin nadie, solo tú y tu mente por un largo tiempo podrás ver quien verdaderamente eres tú y ahí encontrarás la grandeza dentro de ti.