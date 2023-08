Pastor deguabina casa de Barbie con Biblia pegada a un bate

La película “Barbie” se convirtió en todo un éxito. El filme provocó todo tipo de reacciones y cuestionamientos. Pues tal parece que su impacto afectó a varias personas, y es que el pastor Greg Locke, quien es un abierto simpatizante del trumpismo, destruyó la Casa de Ensueño de la icónica muñeca con una Biblia pegada en un bate de béisbol ante los fieles de su iglesia. (Seguir leyendo…)

*Mira cómo el pastor deguabinó la casita:

Pastor Greg Locke, a Trump supporter, tries to “destroy” Barbie by smashing her iconic dream house with a bible taped to a baseball bat. pic.twitter.com/awho3cGm9i

— Mike Sington (@MikeSington) August 19, 2023