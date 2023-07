Michael Jordan no aprueba que su hijo salga con la exesposa de Scottie Pippen

TMZ

Michael Jordan nunca ha sido de los que se andan con rodeos, y se mantiene fiel a su estilo cuando se le pregunta sobre la relación de su hijo, Marcus, con Larsa Pippen.

El G.O.A.T (para la mayoría) fue visto saliendo de la cena en Matignon en París el domingo cuando se le preguntó sobre la relación de Marcus, de 32 años, con Pippen, de 48 años.

Michael Jordan says he does NOT approve of Larsa Pippen & Marcus Jordan pic.twitter.com/YflN74jUrO

— Die-Hard Chicago Bulls Fans (@DieHardCBfans) July 3, 2023