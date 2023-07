¿Manny Manuel haciéndose el ‘chivo loco’?

Puerto Rico.- A pesar de que en el mes de mayo prometió que presentaría un espectáculo gratis al pueblo de Naranjito por no haber podido subir a tarima, el cantante Manny Manuel y su equipo aún no han tenido comunicación con el municipio. La información fue confirmada por el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, al programa Lo Sé Todo (Wapa TV) donde afirmó que aún no han recibido comunicación por parte del artista. (Seguir leyendo…)

