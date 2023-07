“Lamentablemente no se está aplicando la ley, esta no está cumpliendo su rol, no hay voluntad política ni se asume un rol dentro de las instituciones a las que compete el tema: Salud Pública, el Ministerio Público y la misma Presidencia de la República”, señala Lorenny Solano, presidenta de la Fundación Laso y de la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (FEDDA). (Seguir leyendo…)