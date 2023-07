Mujer canta mientras le extirpan un tumor cerebral

Una mujer de Nueva Jersey cantó mientras sus médicos le extirpaban un tumor cerebral que le estaba causando convulsiones. Krystina Vied de Keansburg. fue requerida para permanecer despierta y hablar durante la cirugía para que los médicos del Instituto de Neurociencias Meridian de Hackensack, en el Centro Médico de la Universidad de Jersey Shore, pudieran ver en tiempo real cómo el procedimiento estaba afectando a su cerebro.

Krystina, de 30 años, que había estado sufriendo convulsiones durante más de una década, se enteró recientemente de que habían sido desencadenados por un tumor cerebral.

Mientras estaba aterrorizada antes de la cirugía, Krystina encontró consuelo en el hecho de que su médico quería que cantara, algo que le encanta hacer.

«Una de las pasiones de Krystina es cantar. Le encanta hacer karaoke. Así que pensamos, ¿por qué no hacerla cantar?», afirmó el doctor Nitesh Patel, codirector de oncología neuroquirúrgica en Hackensack Meridian Health en el Centro Médico de la Universidad de Jersey.

El video tomado dentro del hospital muestra que Krystina inició la cirugía cantando «Sweet Caroline», de Neil Diamond, antes de cambiarlo por algunas canciones populares de Disney. «Al principio querían que cantara ‘Sweet Caroline’, pero no sabía las letras, así que me preguntaron qué me gustaría cantar», dijo Krystina.

Lo que normalmente sería una prueba aterradora pronto se convirtió en una experiencia positiva para Krystina, quien dijo que era «como si estuviera organizando mi propio pequeño concierto para todos».

Al final del procedimiento, Krystina tenía médicos y enfermeras cantando con ella.

No solo su concierto fue un éxito, sino también su cirugía.