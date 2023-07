Tremendo nocaut

Justin Gaethje noquea a su rival con una brutal patada.

El luchador estadounidense Justin Gaethje noqueó a su compatriota Dustin Poirier con una patada en la cabeza en el segundo asalto de la batalla principal del UFC 291 en el Delta Center de Salt Lake City, Utah. De esa manera, se llevó el cinturón BMF y se tomó revancha de su rival, que se había impuesto en el último enfrentamiento entre ambos en 2018.

JUSTIN GAETHJE SLEEPS POIRIER WITH A HEAD KICK OH MY GOD

pic.twitter.com/sVxuuXttMK

