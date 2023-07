Marilyn Monroe y la llamada inquietante a Jackie Kennedy

Jackie Kennedy se quedó atónita cuando Marilyn Monroe, la estrella de Hollywood de la que se rumoreaba que había tenido una aventura con su marido, la llamó a casa.

Era abril de 1962 y la primera dama estaba en Hyannis Port, Massachusetts, cuando sonó el teléfono en su dormitorio. Cuando contestó, la madre de dos hijos reconoció al instante la voz entrecortada del otro lado.

El autor J. Randy Taraborrelli le dijo a Fox News Digital que la glamorosa esposa del presidente John F. Kennedy pensó que era una broma cruel. Su libro, «Jackie: Public, Private, Secret», publicado el martes, se basa en casi 25 años de investigación y cientos de entrevistas con amigos, familiares y amantes. También hace referencia a documentos inéditos de la Biblioteca JFK, incluidos diarios e historias orales.

«Había algo en esa llamada telefónica», explicó. «Más tarde les dijo a los miembros de la familia que había una cualidad inquietante en la voz de Marilyn que realmente la atrapó… Y no es que hayan tenido ningún tipo de conversación profunda… Pero fueron 10 años de preguntarse, ¿era realmente Marilyn Monroe? Y ese zumbido se quedó con la familia».

Según el libro de Taraborrelli, Monroe preguntó: «¿Está Jack en casa?» Kennedy dijo que no y luego preguntó quién estaba llamando. «Marilyn Monroe», respondió la persona que llamó. «¿Esta es Jackie?» Cuando Kennedy dijo que sí, Monroe le preguntó si le diría al presidente que había llamado. Kennedy preguntó de qué se trataba y Monroe dijo que no era nada en particular. Ella solo quería decir hola. Kennedy, todavía atónita, dijo que pasaría el mensaje y colgó.

Más tarde, Kennedy le dijo a su madre que, a pesar de que la llamada era «desagradable», la voz de Monroe tenía un tono «triste» y «etéreo, de niña perdida», que ella encontraba «inquietante».

Taraborrelli dijo que fue el 24 de marzo de 1962, cuando John y la estrella de «Los caballeros las prefieren rubias» estaban «juntos sexualmente». Insistió en que la aventura duró «solo un fin de semana» en la casa de Bing Crosby en Palm Springs.

«Jack y yo hablamos sobre ella», recordó el senador George Smathers, citado en el libro de Taraborrelli. «Pensó que era hermosa, pero tal vez no la chica más inteligente del mundo. Le gustaba su sentido del humor y su alegría». Señaló que la primera dama era «más seria», por lo que era divertido estar con una mujer que «simplemente… no era».

En el momento de la aventura de dos noches, Kennedy viajaba al extranjero con su hermana Lee Radziwill y su amiga Joan Braden. El presidente había recibido un telegrama de su esposa mientras entretenía a Monroe.

Kennedy comenzó a escuchar rumores sobre el fin de semana. Radziwill, que conocía socialmente a Monroe, le dijo que también había «muchas conversaciones» sobre Monroe y el hermano del presidente, Robert Kennedy. Radizwill también le advirtió a su hermano que Monroe «era adicta a ciertos medicamentos y visitaba a un psiquiatra casi a diario». Kennedy le dijo a su esposo de ojos errantes que no quería que continuara con la relación que tenía con Monroe. Si bien John dijo que él y Monroe eran solo amigos, estuvo de acuerdo.

“Entonces pasó la llamada telefónica”, escribió Taraborrelli.

«Jackie nunca sería del tipo que le diría a Marilyn: ‘¿Cómo te atreves a llamar aquí?'», explicó. «Ella no tenía ese tipo de personalidad. Era más del tipo educado y colgado, que es exactamente lo que hizo… Si hubiera sido Elizabeth Taylor o cualquier otra estrella de cine, no habría habido mucha intriga. Incluso si hubiera sido una de las otras mujeres con las que JFK estaba teniendo una aventura, tampoco habría habido mucha intriga. Todo lo que tocó Marilyn siempre creó un punto de interés».

Según el libro de Taraborrelli, el número al que llamó Monroe era privado. El Servicio Secreto también tenía el teléfono cableado en la casa de tal manera que todas las llamadas pasaban por agentes que las monitoreaban, excepto las que se hacían al dormitorio de Kennedy. Solo un puñado de Kennedy tenía ese número.

Kennedy estaba perplejo por cómo Monroe logró pasar por la línea privada. Incluso se preguntó si su medio hermano Jamie Auchincloss, un conocido bromista, le había hecho una broma.

Auchincloss, ahora de 76 años, le dijo a Taraborrelli que nunca imitó a Monroe. Habría tenido 14 años en el momento del incidente.

En cuanto a los rumores de que Monroe siguió adelante con Robert, Taraborrelli dijo que no encontró evidencia para confirmar que la pareja estuvo alguna vez juntos. Y sus fuentes tampoco lo creen.

«Marilyn exageraría sus relaciones con la gente, especialmente con los Kennedy», afirmó. «En la cabeza de Marilyn, había hecho estallar su relación con JFK hasta el punto en que era una aventura en toda regla. Y también había razonado en su cabeza que también tenía algo con Bobby».

«Nunca he podido confirmar que alguna vez lo haya hecho», compartió. «Lee estaba al tanto del hecho de que Marilyn le decía a la gente que ella y JFK tenían esta relación, pero en realidad no la tenían. Así que es lógico que Jackie probablemente haya escuchado muchas mentiras y verdades a medias sobre Marilyn. Solo deseaba que JFK no hubiera jugado con ella».

