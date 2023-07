El quille de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo saca su frustración contra un camarógrafo al final de un partido.

El astro portugués ingresó al terreno de juego al minuto 62; sin embargo, no tuvo la mejor de sus actuaciones y poco pudo hacer para romper el empate a cero goles.

An angry Ronaldo throws water onto the camera and tells the cameraman to go away 😂pic.twitter.com/nHIclG6Gxp

— Everything Cristiano 𓃵 (@EverythingCR7_) July 28, 2023