“Escuché cinco disparos cerquita de mí” (video)

El comunicador Ronny Jiménez denunció que mientras llegaba a su vivienda en horas de la madrugada, desconocidos realizaron al menos cinco disparos. Jiménez, quien manifestó que teme por su vida, explicó que escuchó la detonación de los disparos cuando llegaba a su vivienda, en San Francisco de Macorís.

“Quise hacer esta denuncia público porque no quisiera ser una víctima más de trantas que hay, quizás de atraco o sicariato”, expresó.

Indicó que en esta demarcación nunca ha tenido problemas con nadie.

Sobre lo que pudiera ocurrirle, responsabilizó a una persona que dice ser su expareja, y con quien se encuentra en un proceso judicial.

“Yo lo he hecho público, la única persona a la que responsabilizo de cualquier cosa que me pase, es a la ex pareja que tuve que lo hago responsable, tan solo sea un rasguño, es la única persona con la que tengo problemas ahorita mismo”, dijo.

Al preguntarle sobre la persona, respondió: “ustedes todos lo saben, no tengo porque decirlo”.

Pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto en la mayor brevedad posible, a los fines de evitar un hecho lamentable.