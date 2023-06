Fallece Lew Palter, actor de ‘Titanic’

Yahoo

Lew Palter, el veterano actor de carácter y admirado miembro de la facultad de CalArts School of Theatre que interpretó al magnate de los grandes almacenes Isidor Straus en Titanic de James Cameron, ha muerto. Tenía 94.

Palter murió el 21 de mayo de cáncer de pulmón en su casa de Los Ángeles, dijo su hija, Catherine Palter, a The Hollywood Reporter.

El nativo de Nueva York interpretó a uno de los jueces de la Corte Suprema en El primer lunes de octubre (1981), protagonizada por Walter Matthau, Jill Clayburgh y Barnard Hughes, y también se puso una bata para temporadas en The Flying Nun, Hill Street Blues y L.A. Law. .

Además, interpretó a un detective de LAPD en la serie Delvecchio de CBS de 1976-77, protagonizada por Judd Hirsch.

Palter se unió a CalArts en 1971 y se desempeñó como maestro de actuación y director en la escuela Santa Clarita hasta su jubilación en 2013, pero también realizó talleres privados y enseñó en todo el país y en todo el mundo, incluso en Edimburgo y en Carnegie Mellon y UCLA.

“Lew amaba el oficio de actuar y enseñó a sus alumnos a hacer lo mismo. Fomentó una profunda curiosidad, cuidado, intelecto y humor en cada escena, obra y clase”, dijo el decano de la Escuela de Teatro de CalArts, Travis Preston, en un comunicado. “Tenía el máximo respeto por sus alumnos y animó a todos a encontrar la verdad en su trabajo y en sus vidas”.

Sus miles de estudiantes a lo largo de los años incluyeron a Ed Harris, Don Cheadle y Cecily Strong, a quienes animó a probar para el grupo de improvisación The Groundlings en el camino a su primer concierto en Saturday Night Live.

“Como maestro, parecía haber cambiado realmente la vida de las personas”, dijo su hija.

Leon Louis Palter nació el 3 de noviembre de 1928. Se graduó de la Universidad Tufts, luego obtuvo su maestría de la Universidad Alfred y su Ph.D. en teatro de la Universidad Northwestern. En el medio, se alistó y sirvió en el Ejército de los Estados Unidos.

Palter actuó y dirigió obras fuera de Broadway antes de unirse al Millbrook Playhouse en Mill Hall, Pensilvania, a mediados de la década de 1960. Luego hizo su debut en pantalla en un episodio de 1967 de Run for Your Life de NBC y apareció en It Takes a Thief, The Virginian, Gunsmoke y Mission: Impossible antes de que terminara la década.

En Titanic (1997), Palter como Isidor y Elsa Raven como su esposa, Ida, aparecen memorablemente en un montaje abrazados en una cama en su camarote mientras el agua se precipita y el cuarteto de cuerda del barco toca el himno «Nearer My God to Thee». ”

