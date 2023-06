SpaceX contrata carajito que está a punto de graduarse de la universidad

Un niño de 14 años del Área de la Bahía, en California, quien será el más joven de la historia en graduarse de la Universidad de Santa Clara la próxima semana, comenzará su nuevo trabajo en SpaceX el próximo mes.

Kairan Quazi no puede conducir, votar o incluso ir a ver una película con clasificación R, pero recibirá su título en informática e ingeniería que avalará un trabajo en la empresa de fabricación de naves espaciales de Elon Musk.

«Durante el tercer grado, se hizo muy obvio para mis maestros, mis padres y mi pediatra que la educación general no era el camino correcto para mi capacidad de aprendizaje acelerado», dijo Quazi.

Su familia se enteró de que tenía un coeficiente intelectual anormalmente alto, así como una inteligencia emocional que lo hace parecer mucho más maduro.

Con solo nueve años, se matriculó en el Colegio Comunitario Las Positas antes de transferirse a la SCU cuando tenía 11 años.

Si bien la mayoría de los estudiantes no se gradúan de la universidad hasta los 22 años más o menos, Quazi no encontró extraña su experiencia universitaria.

«No había nada que comparar para decir, oh, esto es diferente. Pero lo disfruté mucho, hice muchos amigos cercanos. Creo que después de unos días la novedad de que yo estuviera allí desapareció», dijo Quazi.

Encontró que la universidad era mucho más gratificante que su plan de estudios de la escuela primaria.

«Pasé de ser un amotinado de tercer grado a sentirme realmente validado intelectualmente», dijo.

Antes de transferirse a SCU, Quazi ya había comenzado a trabajar en Intel Labs. Era el único becario de pregrado en su equipo, dijo.

El niño genio dijo que no sentía que estaba «perdiendo la infancia» como algunos han sugerido, sino que ha apreciado la oportunidad de tener experiencias más allá de sus años.

«Creo de nuevo que esa mentalidad me haría graduarme de la escuela secundaria ahora y no creo que tenga sentido para alguien que sea capaz de tomar un riguroso trabajo de asignaturas optativas de posgrado en una prestigiosa cooperativa – me estoy uniendo a SpaceX como ingeniero de software», dijo Quazi.

El adolescente todavía vive en un apartamento con su madre, a quien Quazi dijo que era su mayor partidaria. Se están preparando para mudarse al estado de Washington en julio, cuando Quazi se una al equipo Starlink de SpaceX.