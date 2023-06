El militar que mató a su pareja sentimental de un disparo la noche del jueves en La Victoria habría advertido a su suegra que iba a cometer el hecho “porque sino iba a ser de él, no iba a ser de nadie”. “Él le había dicho a mi tía en la semana que comprara la caja, ‘porque si Natalí no va a ser mía no va a ser de nadie’”, expresó Michelle Rincón Santil, prima de la occisa. (Seguir leyendo…)