Una mujer fue captada en video llorando totalmente desconsolada por el envenenamiento de su perro en el sector las Chinas, Hato Mayor.

Se trata de Francisca Paredes, cuya mascota fue intoxicada el sábado por personas aún desconocidas.

En el audiovisual, que circula en la redes sociales, se percibe a la dama sostener melancólicamente a un perro mediano de color negro con rayas cremas o marrones, ya inerte por la toxina que acabó con su joven vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Nuevo Diario (@elnuevodiariord)

“Ay mi hijo, ay mi perro, me mataron mi perro, ay yo salía a dormir fuera y decía que no, que yo me tenía que ir huyendo porque tenía un niño que atender (su perro), ay me lo mataron, mi perrito lindo”, expresó muy acongojada.