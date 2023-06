Daddy Yankee: “Fuiste una persona real conmigo”

Daddy Yankee está destrozado: el mensaje que publicó tras el asesinato a tiros del reggaetonero Pacho.

Daddy Yankee

No soy quien para juzgar la vida personal de nadie pero sí puedo juzgar el trato que me den las personas; basado en ese juicio, puedo escoger mis amistades. Estoy consciente que usted siempre me trató con respeto, aprecio, honestidad, sinceridad y lealtad. Para mí esas cualidades valen mucho porque no se encuentran con facilidad en estos tiempos. Cuando logro encontrar una persona con tales cualidades, le ofrezco mi amistad sincera sin importar su condición, status social, color de piel, religión u orientación sexual. Y te aseguro brother que fuiste una persona real conmigo desde nuestros inicios a temprana edad, soñando con esta carrera. Me alegra saber que pude aportar en ti en vida. Mucha fortaleza para todos sus seres queridos, están en nuestras oraciones. 🙏🏽

Descansa En Paz 🕊️

RIP “PACHO” 💔💔

