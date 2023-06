¡Elly de la Cruz completa el primer ciclo para los Rojos desde 1989!

El cotizado prospecto dominicano, Elly de la Cruz, necesitó de apenas 15 juegos para lograr algo que ningún otro jugador de los Rojos había podido hacer en los últimos 34 años – batear el ciclo. Ocurrió el viernes por la noche ante los Bravos, cuando el cañonero de 21 años conectó un doble, un jonrón, un sencillo y un triple para completar la proeza en sus primeros cuatro turnos de la jornada. (Seguir leyendo…)

Chequea este video relacionado:

ELLY DE LA CRUZ. ARE YOU KIDDING ME 🤯

This is the Reds' first cycle since 1989 😳

(via @Reds)

pic.twitter.com/sQPDRQ7bRX

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 24, 2023