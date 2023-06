Ana Carolina: “Tengo mis glúteos lesionados y yo no sabía”

La instagramer Ana Carolina se suma a la larga lista de luminarias que han sido afectadas por ponerse biopolímeros en sus glúteos, por lo que la mañana de este jueves ingresó al quirófano. (Seguir leyendo…)

Ana Carolina

Hago este video con la intensión de que, si estás pasando por algo similar, entiendas, que puedes hacer las cosas con tiempo, y no como YO que la ignorancia me hizo víctima de esta situación, difícil, además.

Hoy por múltiples razones entro al quirófano tras tomar la decisión de retirar de mi cuerpo el veneno que me ha causado tanto malestar.

Esta vez me asesoré de la gente de @surgeryhealthcare para elegir el profesional adecuado en esta área de Biopolimeros, @drclime.

Me operaré en el centro de cirugía @rejuvenateclinicrd, centro que exploré sigilosamente antes de tomar la decisión. Es por eso, que he autorizado las cuentas mencionadas para que hablen de mi proceso y evolución durante y después del quirófano.

Hay mucha gente que debe estar pasando por esto y tal vez mi proceso les pueda ayudar. Para ver cómo va mi cirugía en tiempo real sigue las cuentas mencionadas.