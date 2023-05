“Fui víctima de mi expareja”: comunicador es citado por la Fiscalía

El comunicador Ronny Jiménez tendrá que presentarse al Departamento de Delitos Electrónico de la Fiscalía de Santiago tras las acusaciones de abuso contra el también comunicador Wilson Sued, al alegar que vivieron juntos durante dos años y que las autoridades no le hicieron caso por tratarse de homosexuales. (Seguir leyendo…)

Así lo reveló en sus redes sociales:

Wilson Sued

Como no me acuerdo la casa en que “vivíamos juntos 2 años de relación”, no tengo tu dirección. Por lo tanto, Como el caso es público y mediático, pues mediaticamente te notifico por esta vía también, para que no alegues ignorancia “pahh” . Y aquí no se está hablando de “pajarería” ni estupideces que si uno estuvo con el otro o no. Si es cierto o no en pleno siglo XXI, cosa que también debes probar no con mensajitos, ni notas estupidas. Hablo de pruebas antes un juez, no por redes. Aquí se está hablando de otras cosas profundas y penadas por ley. NO QUIERO DINERO, NO QUIERO DISCULPAS, NO QUIERO LLOROS NI INTERMEDIARIOS. QUIERO PRUEBAS DEL MALTRATO, DE LOS GOLPES QUE AFIRMAS TE DI, PRUEBAS DE MI CONDUCTA SUMAMENTE PELIGROSA Y VIOLENTA, Y QUIERO UN PERITO DIGITAL. entre otras cositas…. o verte preso. Te metiste al final de una manera fea con quien no debías. Te tragaste el anzuelo legal que no habías tragado nunca. Loco viejo. Para todo lo demás, escríbele a uno de mis abogados @elabogadoddios

