‘No creo que ellos sean tan malos como para cambiarme a los Yankees’

Vladimir Guerrero Jr. ha reiterado en más de una ocasión que no quiere vestir jamás el uniforme de los Yankees de Nueva York. El ganador del Guante de Oro tiene como víctima favorita a los Mulos del Bronx, equipo que parece odiar desde hace mucho tiempo. ‘Vladdy» dio una entrevista en la que dijo que no se ve como miembro de los Yankees, mandándole un claro mensaje a la gerencia de los Azulejos, que aún no le extiende una oferta de extensión de contrato. (Seguir leyendo…)