Si bien la presentación oficial del dispositivo tendrá lugar el 10 de mayo en Google I/O, la compañía no ha podido resistirse a escribir una gracieta en redes sociales con motivo del día de Star Wars para ir abriendo boca sobre lo que tienen preparado: “May The Fold Be With You”. Que la Fold-za te acompañe. (Seguir leyendo…)

