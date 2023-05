Mira el tráiler final de The Flash

El tráiler final de The Flash muestra a Batman, Supergirl y mundos colisionando.

Para The Flash, se ha convertido en una especie de tradición para Barry Allen arruinar el multiverso. Lo hizo en los cómics, lo hizo en la serie de televisión Flash de larga duración en The CW, y está a punto de hacerlo de nuevo en la pantalla grande. Siempre es por la misma razón: Barry quiere cambiar el pasado y salvar a su madre. Pero en el tráiler final de The Flash, el intento de Barry de corregir su línea de tiempo personal ha salido terriblemente mal. De repente, un mundo que estaba lleno de superhéroes apenas tiene ninguno. Y todo es culpa de Barry, lo que significa que tiene que arreglarlo. (Seguir leyendo…)