“Nunca me veo como me ven los demás”, explicó la actriz Megan Fox en una reciente entrevista en la que habló sobre uno de sus padecimientos. “Tengo dismorfia corporal”, aseguró y explicó que ella misma no se ve como las demás personas acostumbran a percibirla: “Nunca hubo un punto en mi vida en el que amé mi cuerpo, nunca, nunca”. (Seguir leyendo…)

*Relacionado: La mega jeva Megan Fox en República Dominicana