Martha Stewart se destapa en República Dominicana

Martha Stewart se encuentra entre las modelos de portada de la edición de trajes de baño de Sports Illustrated 2023. La empresaria de estilo de vida, de 81 años, es la modelo de traje de baño de mayor edad que ha presentado la revista, calificando el hecho de “histórico”.

“Me gusta esa foto”, dijo Stewart sobre su foto de portada cuando la reveló en el programa “Today” del lunes.

Stewart posó en República Dominicana para la sesión y aparece en un total de diez looks.

«Cuando escuché que iba a estar en la portada de Sports Illustrated Swimsuit, pensé, ‘Oh, eso es bastante bueno, voy a ser la persona más vieja que jamás haya aparecido en una portada de Sports Illustrated'», Stewart dijo, y agregó: “Y no pienso mucho en la edad, pero pensé que esto es algo histórico”.

En un tuit, Sports Illustrated llamó a la portada “épica”.

EXCLUSIVE: @MarthaStewart is one of the Sports Illustrated @SInow ’s 2023 swimsuit cover models! pic.twitter.com/sXP05DsmJA

I know y'all not surprised @marthastewart is out here serving up CAKE in Sports Illustrated! For the the record she is 81. #marthastewart pic.twitter.com/rPCoB3lYIw

— Lisa Respers France (@LisaFranceCNN) May 15, 2023