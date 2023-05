Esta dominicana crea libros para niños migrantes en EEUU

Nueva York.–Luz María Mack es una escritora dominicana que creció en Nueva York y que tras convertirse en madre enfocó sus esfuerzos en crear libros infantiles en los que sus hijas y otros niños hispanos logren encontrar personajes con los que puedan identificarse. Los textos hablan sobre cultura y lenguaje y les enseñan a los menores sobre sus lugares de origen.(Sigue leyendo aquí…)

