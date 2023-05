El futuro de los dominicanos que entraron por México

La República Dominicana no está incluida en el nuevo programa de permisos temporales, que busca otorgar 30.000 visas a venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses con fines humanitarios. Las personas que no establezcan una base legal para permanecer en los Estados Unidos no serán elegibles para legalizar su estatus migratorio en los Estados Unidos y estarán sujetas a deportación.( Seguir leyendo…)