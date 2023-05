Tamara Martínez

Yo siempre he apostado a la verdad, esta es la verdad, los que me quieren y me conocen sabrán perdonarme, los que no haga lo que haga nunca me van a apoyar, disculpas de verdad!! No es mi estilo, me cag.. fuera de el cajón, entenderán mejor todo mas adelante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Martinez (@tamaramartineztv)