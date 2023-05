Fotos: Jeff Bezos y su jeva disfrutando en su super-yate de $500 millones

TMZ.com reporta:

Jeff Bezos y Lauren Sanchez están disfrutando de su nuevo super-yate de $500 millones, tomando el sol en la cubierta de la enorme nave. El multimillonario y su pareja se encuentran en la embarcación por primera vez, navegando alrededor de Mallorca, España, a bordo del nuevo barco de 417 pies de largo con tres mástiles, bautizado como el Koru, una palabra maorí que significa nuevos comienzos. Bezos y Sanchez se relajaron en la cubierta, luciendo ropa de baño, y disfrutaron de un recorrido alrededor de la isla. La entrega de la nave se retrasó, pero finalmente fue recibida esta semana. (Fuente…)

Jeff Bezos and Lauren Sanchez Tanning on Deck of New $500M Superyacht https://t.co/aOnwJGln4b

— TMZ (@TMZ) May 16, 2023