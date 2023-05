Explosión en el centro de Milán

Italia.–Una explosión ha provocado gran incendio la mañana de este jueves en el centro de Milán (Italia), en la zona de Porta Romana, generando una gran nube negra visible desde varias zonas de la ciudad.(Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

🇮🇹 An explosion occurred in the center of Milan

According to preliminary data, it was a parked van, according to Leggo.

It is reported by Sky TG24 TV channel. Several vehicles were engulfed in fire. pic.twitter.com/eFDSC9YHim

— marina alikantes (@Marianna9110) May 11, 2023